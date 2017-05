Volume de vendas de empresas com selo Marca Açores cresce 18% (vídeo)

Empresas que se associaram à Marca Açores registaram um crescimento médio de 18% no seu volume de vendas a partir do momento que passaram a auferir do respetivo selo de certificação.



Um dado revelado por Sérgio Ávila, vice-presidente do Governo dos Açores, que falava aquando da sua visita ao espaço da Feira Açores, esta quarta-feira pela manhã, no hipermercado Continente do Parque Atlântico.