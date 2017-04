Vitória surpreendente de Bruno Magalhães, é a manchete do Açoriano Oriental. O piloto luso juntou a vitória de 2017 no Azores Airlines Rallye aos triunfos alcançados em 2008 e 2010. Bruno Magalhães beneficiou dos abandonos dos grandes candidatos à vitória



Ambiente quer reduzir gaivotas na Lagoa do Fogo; Condenado a prisão por agredir com taco de bilhar; Aumenta número de crianças em risco nos Açores, e Santa Clara perde pela margem mínima na Vila das Aves, são outros títulos do matutino