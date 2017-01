Vitória de Setúbal derrota Benfica, que vê FC Porto ficar a um ponto (vídeos)

O líder Benfica ficou hoje com apenas um ponto de avanço sobre o FC Porto, ao perder em casa do Vitória de Setúbal, por 1-0, em jogo da 19.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol



Zé Manuel marcou aos 21 minutos o golo dos sadinos, impondo a segunda derrota consecutiva ao Benfica, que tinha sido afastado na quinta-feira nas meias-finais da Taça da Liga, pelo Moreirense.

Com este desaire, o Benfica manteve-se com 45 pontos, com apenas um de vantagem sobre o FC Porto, enquanto o Vitória de Setúbal, que somou o terceiro triunfo consecutivo no campeonato, subiu ao sexto lugar, com 28.

Veja aqui os vídeos do jogo