Vitória de Macron reflete compromisso dos franceses com valores europeus

O ainda Presidente francês, François Hollande, felicitou hoje o seu sucessor no Eliseu, Emmanuel Macron, e afirmou que a ampla vitória do centrista reflete o compromisso dos franceses com os valores republicanos e europeus.



“A sua ampla vitória confirma que uma grande maioria dos nossos concidadãos desejaram unir-se em torno dos valores da República e marcar o seu compromisso tanto com a União Europeia (UE) como com a abertura da França para o mundo”, disse Hollande, num comunicado divulgado pelo Eliseu (Presidência francesa). “Liguei esta noite a Emmanuel Macron para o felicitar calorosamente pela sua eleição para a Presidência da República”, indicou ainda o chefe de Estado cessante.