Vítor Pereira conduz Shanghai SIPG à fase de grupos da Liga dos Campeões asiática

Yu Hai marcou, aos 48 minutos, o único golo dos vice-campeões chineses de futebol, que tiveram no ‘onze’ o brasileiro Hulk, antigo futebolista do FC Porto.

O Shanghai SIPG vai agora integrar o Grupo F da Liga dos Campeões asiática, juntamente com os japoneses do Kawasaki Frontale, os australianos do Melbourne Victory e os sul-coreanos do Ulsan Hyundai.

Mais cedo, o Tianjin Quanjian, treinado por Paulo Sousa, também se tinha qualificado, ao vencer em casa os filipinos do Ceres Negro, por 2-0.

O Tianjin Quanjian vai integrar o Grupo E, juntamente com o Kitchee, de Hong Kong, os sul-coreanos do Jeonbuk Hyundai Motors e o vencedor do confronto entre os japoneses do Kashiwa Reysol e os tailandeses Muangthong United.