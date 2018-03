Vitor Bacalhau confirmado no Caloura Blues (vídeo)

O guitarrista e vocalista Vítor Bacalhau vai apresentar-se em formato trio, sendo acompanhado por Luís Trindade (no baixo) e João Ventura (na bateria).

Com 25 anos, o músico conta já com um EP e dois álbuns lançados, e a sua sonoridade reflete aquelas que são as suas influências e "que vão desde o blues do Delta ao Rock n' Roll", adianta a organização, em nota de imprensa





Vítor Bacalhau junta-se assim à primeira banda anunciada, Budda Power Blues & Maria João, a quem caberá inaugurar este evento que vai surgir "num conceito completamente renovado" e assumido pela Câmara Municipal de Lagoa.