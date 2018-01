Vítimas mortais por deslizamentos de terra na Califórnia com idades entre os 3 e os 89 anos

As 17 vítimas mortais devido aos deslizamentos de terra provocados por fortes tempestades na Califórnia, oeste dos Estados Unidos, têm idades entre os 03 e os 89 anos, anunciaram hoje as autoridades, referindo que existem oito desaparecidos.

O gabinete forense do condado de Santa Barbara anunciou que as vítimas mortais são todas residentes em Montecito, no noroeste de Los Angeles, com idades entre os 03 e os 89 anos.

Muitas casas situadas em vales devastados pela recente vaga de incêndios foram destruídas por deslizamentos de terra provocados por fortes tempestades que começaram na madrugada de terça-feira.

As autoridades corrigiram a informação que tinham dado em relação ao número de desaparecidos. As autoridades avançaram primeiro com o número de 48 desaparecidos, mas corrigiram, entretanto, para oito o número de desaparecidos.

As buscas continuam a decorrer, mas as autoridades, com o passar do tempo, temem não encontrar sobreviventes.

“Ainda estamos a procurar, mas a probabilidade de encontrarmos corpos em vez de sobreviventes aumenta e temos que começar a aceitar essa realidade”, disse Gary Pitney, capitão dos bombeiros de Santa Barbara.

O responsável lembrou que uma das pessoas resgatadas já estava a sofrer de hipotermia apenas uma hora depois da ocorrência.

Os deslizamentos em Montecito, a comunidade mais abastada de Santa Barbara, começaram na madrugada de terça-feira e já estavam em curso quando as autoridades de Santa Barbara começaram a enviar alertas por sms.

Nos dias anteriores, contudo, houve sucessivos alertas para o risco de deslizamento de lama em resultado das tempestades em zonas devastadas por incêndios florestais.