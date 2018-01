Vista Alegre vai abrir loja Bordallo Pinheiro em Paris em fevereiro

“Vamos abrir uma loja da Bordallo em fevereiro”, afirmou o administrador, que falava à Lusa à margem da feira parisiense Maison & Objet, onde a Vista Alegre apresenta a nova linha de iluminação. Sem adiantar valores do investimento - a Vista Alegre está cotada em bolsa -, Nuno Barra adiantou que “em princípio” a marca de porcelana e cristal vai abrir “entre três a quatro lojas” Bordallo Pinheiro este ano em França. Também em fevereiro, “vamos abrir em Madrid uma loja Bordallo”, acrescentou. A marca Bordallo Pinheiro “tem tido um crescimento exponencial”, estimando-se que em 2017 a faturação tenha atingido “mais de seis milhões de euros”, acrescentou. Em 2009, a Bordallo Pinheiro faturava cerca de 2,4 milhões de euros. A fábrica da Bordallo Pinheiro está a ser alvo de uma expansão, que vai aumentar a capacidade de produção em 33%. Num investimento de sete milhões de euros, a expansão deverá estar concluída entre agosto e setembro deste ano - a unidade fabril passa de 9.000 para 12.000 metros quadrados e aumenta de 187 para 254 o número de trabalhadores. No primeiro trimestre, Nuno Barra espera que a unidade já tenha aumentado em 15% a sua capacidade de resposta às encomendas. Além disso, “a Bordallo vai entrar no segmento de hotelaria este ano”, acrescentou o administrador. Ainda no mercado francês, que tem um peso de 13% nas exportações, a Vista Alegre vai abrir uma unidade este ano. Sobre o desempenho deste mercado no ano passado, Nuno Barra disse que “cresceu mais de 20%”. Relativamente à linha de iluminação lançada na feira, o administrador adiantou que se insere na estratégia da empresa “de diversificação de produtos”. Nuno Barra não revelou o investimento nesta nova linha, que disse tratar-se mais de “um investimento interno”, com a aposta em “lançar uma linha de candeeiros que fossem disruptivos”. Esta nova linha vai ser lançada em todos os mercados onde a Vista Alegre está presente, estimando-se que esteja disponível em Portugal no primeiro semestre. A Vista Alegre tem presença em mais de 60 países. Sobre a importância de estar na feira Maison & Objet, onde a marca está presente desde 2010, Nuno Barra considerou ser “muito importante”, não só pelos contactos que são feitos, mas também de afirmação da marca. A seguir a esta feira, a Vista Alegre vai marcar presença em eventos semelhantes em Frankfurt (Alemanha), São Paulo (Brasil) e Nova Iorque (Estados Unidos). Relativamente a Itália, que era uma das apostas da marca no ano passado, Nuno Barra adiantou que no primeiro semestre a Bordallo Pinheiro terá novo distribuidor. Este ano, Itália será um dos mercados de aposta da Vista Alegre e da Bordallo. “O México é um dos mercados que continuamos a acreditar”, acrescentou, salientando que a Vista Alegre fechou uma parceria com a Pineda Covalin, “a marca de luxo mais conhecida na América Latina”, tendo já um produto desenvolvido que será lançado no final de março. Sobre a Índia, onde a empresa tem uma parceria onde detém 50%, a faturação no ano passado “foi interessante”, afirmou, sem adiantar valores. Este ano “vamos cobrir vários segmentos: retalho, hotelaria, decoração” e “vamos reforçar a equipa comercial” e “abrir mais lojas em parceria”, disse. Na China, onde tem um ‘corner’, a Vista Alegre não tem nada previsto este ano: “Não está no radar dos mercados prioritários”. Por sua vez, o mercado da Coreia do Sul, onde o grupo tem um parceiro local, “tem crescido muito”, quer no retalho quer na hotelaria, podendo passar a ser uma das principais apostas externas do grupo. Questionado se admite ter lojas próprias neste mercado, Nuno Barra afirmou: “Nesta fase só se for em parceria”. Já nos Estados Unidos, a Vista Alegre cresceu “mais na hotelaria do que no retalho” e no Brasil a aposta este ano passa por consolidar o negócio. Ainda em 2018, a Vista Alegre prevê abrir uma loja em Timor-Leste com um parceiro local, depois da abertura ter estado prevista para o ano passado. No que respeita ao mercado português – onde conta com mais de trinta lojas - até setembro as vendas subiram 11% e o crescimento foi “praticamente em todos os canais”. “Este ano vamos abrir um fevereiro um ‘showroom’ no Funchal na área da hotelaria”, disse, adiantando que o grupo também prevê a remodelação de lojas. Por exemplo, o Museu Bordallo Pinheiro “vai ser todo remodelado e vai haver a introdução de novas lojas”, acrescentou, sem adiantar valores. Sobre as vendas de Natal, que correspondem a cerca de um terço da faturação, o administrador disse que “correram muito bem”, quer no mercado interno como externo. Em Moçambique, a Vista Alegre vai mudar a localização da loja em Maputo, à semelhança do que tinha feito na capital angolana. No mercado colombiano, onde a Vista Alegre tem um diretor regional, o negócio também registou crescimento, segundo o responsável. Nuno Barra destacou ainda o facto de a Vista Alegre ter ganhado 17 prémios de ‘design, o que representa “a validação de que a estratégia de desenvolvimento de produtos vai no bom sentido”. Sobre a possibilidade de aumentar o capital disperso em bolsa – a Vista Alegre está cotada há 30 anos -, o administrador afirmou apenas: “Estamos muito interessados em dispersar capital em bolsa, não sabemos quando, nem quando”.