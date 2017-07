"Violador de criança condenado 13 anos depois" é a manchete do Açoriano Oriental

A condenação pelo tribunal de um homem por violação de uma menor 13 anos depois do crime ter sido cometido está em destaque no Açoriano Oriental de quinta-feira, 13 de julho de 2017.



O destaque fotográfico do jornal vai para a oposição que abandonou em bloco a Comissão de Economia do parlamento açoriano, na sequência da polémica que envolve o seu presidente, o deputado socialista Miguel Costa.

"Obras no 'Jácome Correia' começam ainda este mês" e "Empresários do Canadá aproximam-se dos Açores" são outros destaques do jornal.