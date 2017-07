Vintage Rally traz marcas de luxo aos Açores

Marcas como Jaguar, Porsche, Auto Union, Morris Bentley e Austin Healey vão percorrer as estradas de São Miguel, com passagem pelo Faial e Pico, entre 17 a 29 de julho, iniciativa que junta 12 carros.



Uma nota de imprensa adianta que o Vintage Rally Azores vai reunir condutores de carros vintage de Portugal, Inglaterra, Estados Unidos da América, Suécia e Itália com um programa social que pretende dar "a conhecer a um segmento de mercado de nível elevado do turismo nacional e internacional, os Açores, as suas características naturais e potencialidades".

A iniciativa é promovida por Ulf Smith, sueco que vive em São Miguel há vários anos e responsável pela recuperação de carros antigos, e que na década de 1990 já promoveu este tipo de evento, a que se junta este ano na organização a filha Emilie Speleman Smith, relações públicas, acrescenta a nota, referindo que o evento conta com uma especial citadina na noite do dia 27 na avenida Infante D. Henrique em Ponta Delgada.