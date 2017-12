Vila Franca do Campo inaugura iluminação de natal este sábado

A inauguração da iluminação de natal, do Presépio e da Árvore Municipal de Vila Franca do Campo vai decorrer este sábado, às 20h30, no Largo Professor Doutor Medeiros Ferreira.

A ocasião vai ser celebrada com uma cantata de natal, a cargo do Grupo Cantares e Serenatas de São Pedro e que, pelas 21h00, um desfile do Grupo de Tambores da Associação Unojovens seguirá em direção à Praça Bento de Góis, local que irá acolher as atuações musicais da Unknown Band e de Sara Cruz, por volta das 21h30.

Uma nota de imprensa da autarquia informa que, este ano, a iluminação de Natal ao redor do Jardim Antero de Quental vai apresentar uma nova configuração e que a Árvore de Natal conta com cerca de 13 metros de altura.

O Presépio Municipal, acrescenta a nota informativa, vai apresentar figuras em tamanho real e deixará representados os elementos característicos de cada freguesia do concelho, como edifícios e atividades tradicionais.