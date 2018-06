Vila Franca do Campo de luto: faleceu António Cordeiro

António Cordeiro, exerceu a função de médico pediatra no Hospital do Divino Espírito Santo, candidatou-se, pelo Partido Socialista, à presidência do município de Vila Franca do Campo em 2009, tendo cumprido um mandato como autarca.



Além de ter sido responsável por conduzir os destinos do concelho, foi também Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Vila Franca do Campo.

O corpo de António Cordeiro está em câmara ardente na igreja da Misericórdia do Senhor da Pedra e o funeral realiza-se esta quarta-feira no cemitério de Água d' Alto, sua freguesia natal.