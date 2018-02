Vila Franca do Campo com vários eventos no Carnaval

A Vila Franca do Campo reserva um programa vasto para quem desejar viver a alegria do Carnaval naquele concelho, entre os dias 9 e 13 de fevereiro.

Os festejos arrancam logo na manhã do dia 9 de fevereiro, com a realização do corso carnavalesco em que participam as escolas e instituições do município.



No dia seguinte, o Açor Arena será palco, a partir das 22h00, do baile de máscaras “Vila Carnaval”, com animação musical a cargo das bandas brasileiras “Doce Mel” e “Fabi Lima”, bem como da “Banda Larga Açores”, informa uma nota de imprensa da autarquia.

No domingo, dia 11 de fevereiro, vai haver lugar a um desfile de Carnaval, que percorrer a Rua Teófilo Braga (a partir do pavilhão Açor Arena) em direção ao jardim Antero de Quental.

Por fim, no dia 13 de fevereiro, pelas 15h00, terá início mais uma edição da 'Grande Corrida de Malucos', com partida do Açor Arena em direção ao Largo Bento de Góis, local onde os festejos se encerrarão, com a música do DJ Shadow Master.