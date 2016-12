"Vila dos Heróis" este domingo no Coliseu Micaelense

O espectáculo infantil "Vila dos Heróis" está marcado para as 15h00 de domingo (dia 18 de dezembro) no Coliseu Micaelense.



O espectáculo infantil resulta de uma coprodução entre o Coliseu Micaelense e a SO.

A “Vila dos Heróis” está a percorrer todo o país com as personagens mais populares das famílias Portuguesas, num espectáculo repleto de música e animação.

Assim que chegarem a Ponta Delgada, irão partilhar momentos inesquecíveis com as turras da Abelha Maia e do Gafanhoto, as aventuras mágicas das fadas Winx, a curiosidade do Dudu e a energia da Estefânia e do super-herói Sportacus. Também prometem encher o Coliseu de música, trazendo os temas preferidos e mais conhecidos dos mais novos e interagindo com eles.