Vigilantes da natureza resgatam tartaruga-boba

Uma equipa de vigilantes da natureza do Parque Natural de São Miguel resgatou no fim de semana, na praia dos Mosteiros, uma tartaruga-boba que apresentava ferimentos ligeiros na cabeça e no pescoço.



Segundo o gabinete de imprensa do Governo dos Açores, a tartaruga juvenil, com cerca de 40 centímetros de comprimento, depois de avaliada foi devolvida ao meio natural, tendo sido libertada na praia de São Roque, em Ponta Delgada. A tartaruga-boba é uma das cinco espécies de tartarugas marinhas que ocorrem nos Açores, estando atualmente considerada como ameaçada, de acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza.