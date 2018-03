Videovigilância em quatro locais da ilha para controlar pesca

Nesta edição, o leitor pode ainda saber mais sobre as perdas que os comerciantes de pescado dos Açores sofrem com a falta de um avião cargueiro, sobre os locais dos Açores onde as rendas das casas são mais altas, e ainda ficar a conhecer melhor o trabalho da fotógrafa que se dedicou a conhecer as diferentes realidades dos jovens micaelenses.

O Desporto chama à primeira página a vitória do Operário frente ao Sporting Ideal por duas bolas a zero e a subida do Santa Clara ao quarto lugar da II Liga.