Vídeo revela projeto da Casa da Autonomia

As várias dimensões do projeto Casa da Autonomia estão, desde hoje, disponíveis para conhecimento público, através de um vídeo de apresentação acessível no portal do Governo dos Açores na Internet, informou o executivo regional



"No endereço eletrónico https://www.youtube.com/watch?v=bGsijV6Bu18&feature=youtu.be será, assim, possível ficar a conhecer as componentes física e digital deste projeto, que se assume como um espaço de história, de memória, de identidade e de cidadania”, adianta uma nota de imprensa. Neste vídeo de apresentação do projeto é possível ficar a conhecer, entre outros aspetos, “a requalificação que está em curso no Palácio da Conceição, um dos edifícios mais representativos da memória política da autonomia, a qual permitirá eliminar a infestação de térmitas a que estava sujeito, corrigir fragilidades estruturais e garantir condições de acessibilidade e segurança”, acrescenta.