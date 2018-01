O navio da transportadora Atlânticoline encalhou na Madalena do Pico esta manhã, transportando 70 pessoas.

No total, a embarcação levava 61 passageiros e nove tripulantes, e "quando se preparava para atracar" no porto da Madalena, na ilha do Pico, encalhou, avançou o Governo Regional dos Açores.



No vídeo acima são visíveis alguns dos estragos causados na embarcação e as reações de alguns populares.





(Vídeo da autoria de António Faria)