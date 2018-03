Vida e obra de Vitorino Nemésio evocadas no CCB

Constatando-se os quarenta anos da morte de Vitorino Nemésio, o Centro Cultural de Belém vai assinalar a vida e obra do escritor açoriano, numa sessão que terá lugar este sábado, a partir das 15 horas.

Conforme informa uma nota de imprensa enviada a esta redação, na ocasião serão "evocados aspetos significativos de Vitorino Nemésio como poeta, escritor, professor universitário, colaborador de jornais e revistas", relevando-se ainda o grande comunicador e memorialista que atingiu projeção nacional no programa televisivo



Participam, entre outras personalidades, Luiz Fagundes Duarte, Luiza Costa e António Valdemar, "todos açorianos e com ligações pessoais e intelectuais a Vitorino Nemésio, no decurso de longos anos de convívio e do estudo, investigação e divulgação da sua obra", sublinha a mesma nota informativa.