Vice-presidente norte-americano avisa Coreia do Norte que "era da paciência estratégica acabou"

O vice-Presidente dos Estados Unidos declarou hoje que a "era da paciência estratégica acabou" em relação à Coreia do Norte, perante a indisponibilidade do regime para eliminar armas nucleares e mísseis balísticos.



Aos jornalistas que acompanharam a visita à fronteira entre as duas Coreias, Mike Pence disse que o Presidente norte-americano, Donald Trumpm tem esperança que a China use a sua "influência extraordinária" para pressionar a Coreia do Norte a abandonar as armas.

O vice-presidente norte-americano, que apelidou o mais recente teste de míssil falhado do Norte “uma provocação”, disse que os Estados Unidos e aliados vão atingir os seus objetivos através de “meios pacíficos ou, em última instância, quaisquer meios necessários” para proteger a Coreia do Sul e estabilizar a região.

Pence visitou uma base militar perto da Zona Desmilitarizada (DMZ), na fronteira coreana, Bonifas, onde se encontrou com militares e com as tropas norte-americanas ali estacionadas. Cerca de 28.500 militares norte-americanos estão atualmente estacionados na Coreia do Sul.

A visita surge numa altura de particular tensão na península coreana. Na manhã de domingo, Pyongyang realizou um teste de um míssil de médio alcance, que explodiu entre quatro a cinco segundos depois de ser lançado, de acordo com um responsável da Casa Branca.

No sábado, antes do desfile militar organizado para comemorar o 105.º aniversário do nascimento do fundador da Coreia do Norte, Kim Il-Sung, o "número dois" do regime norte-corano, Choe Ryong-hae, prometeu que a Coreia do Norte estava preparada para dar "uma resposta nuclear a qualquer ataque nuclear".

Pyongyang lança regularmente mísseis de curto alcance, mas está a desenvolver mísseis de médio e longo alcance para tentar atingir as tropas norte-americanas na Ásia e, eventualmente, território norte-americano.

A Coreia do Norte realizou cinco testes nucleares, incluindo dois no ano passado. Imagens recolhidas por satélite sugerem que o país poderá estar pronto a efetuar um novo teste nuclar subterrâneo a qualquer momento.

“A era da paciência estratégica acabou. Queremos ver a Coreia do Norte a abandonar o imprudente caminho de desenvolvimento de armas nucleares, e também o uso contínuo e teste de mísseis balísticos, que é inaceitável”, afirmou.

Pence vai reunir-se ainda hoje com o presidente em exercício da Coreia do Sul, Hwang Kyo-ahn, para debater o programa nuclear de Pyongyang e o controverso sistema de defesa antimísseis norte-americano, denominado THAAD.