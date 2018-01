Vice-campeão olímpico de BMX em coma após acidente em treino

O holandês Jelle van Gorkom, vice-campeão olímpico de BMX nos Jogos Rio2016, foi hoje colocado em coma, após ter ficado ferido na cabeça na sequência de um acidente num treino, no centro nacional de desportos, em Arnhem, Holanda.

“Depois do acidente, Jelle van Gorkom foi transportado ao hospital. Tem costelas fraturadas, uma fratura no rosto, uma lesão na cabeça, além de outras lesões no fígado, baço e rins. Foi colocado em coma por agora”, lê-se num comunicado da federação holandesa de ciclismo.

Além da prata no Rio2016, Van Gorkom foi também vice-campeão mundial de BMX em 2015.