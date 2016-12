Véspera de Natal com pico de 267 transações por segundo no multibanco

O pico de transações na rede multibanco (caixas e terminais de pagamento automático) em Portugal aconteceu às 11:52:14 de 24 de dezembro, véspera de Natal, quando foram processadas 267 transações por segundo, divulgou hoje a SIBS.



Segundo dados da SIBS, os levantamentos e as compras nos terminais de pagamento automático da rede Multibanco aumentaram 7,7% no número de operações e 7,3% no montante transacionado entre 28 de novembro e 25 de dezembro, face ao período comparável de 2015.

Os levantamentos realizados na rede Multibanco neste período ascenderam 2,397 mil milhões de euros, mais 1,3% do que no ano passado, tendo sido efetuados 34,5 milhões de levantamentos, no valor médio diário de 69 euros.

No mesmo período, foram efetuadas, nos terminais de pagamento automático, 82,8 milhões de compras, no valor de 3,277 mil milhões de euros (menos 0,3% do que em período comparável no ano anterior).

Em compras, o valor médio dos pagamentos em lojas foi de 40 euros.