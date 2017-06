Verizon conclui compra do Yahoo por quatro milhões de euros

A norte-americana Verizon anunciou a conclusão da compra das atividades de Internet do Yahoo por 4,5 mil milhões de dólares (4 mil milhões de euros).



Além disso, informou em comunicado que Marissa Mayer, presidente-executiva do Yahoo, não continuará no cargo que ocupava há já quase cinco anos.

Tim Armstrong vai passar ser o presidente-executivo da Oath, a nova estrutura criada pela Verizon Communications para tratar em conjunto do correio eletrónico e de outros serviços do Yahoo e do provedor de Internet norte-americano AOL, onde ocupava as mesmas funções.

A Oath vai disponibilizar mais de 50 ‘sites’, tais como o HuffPost, TechCrunch ou o Tumblr.

A conclusão da compra do Yahoo vai permitir à Verizon ter uma posição mais competitiva na área dos media móveis globais, ajudando assim a acelerar as suas receitas com a publicidade digital.

A venda das atividades de Internet do Yahoo à Verizon Communications já tinha sido anunciada em julho deste ano.