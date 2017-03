Vendas a retalho crescem 1,2% na zona euro em janeiro

As vendas do comércio de retalho aumentaram 1,2% na zona euro e 1,5% na União Europeia (UE) em janeiro e face ao mês homólogo de 2016, divulga o Eurostat.



Já na variação em cadeia (comparando com o mês anterior), o volume das vendas no retalho recuou 0,1% nos 19 países da moeda única e aumentou 0,1% na UE.

Em dezembro de 2016, o indicador tinha caído 0,5% na zona euro e 1,0% nos 28 Estados-membros.

Segundo o gabinete oficial de estatísticas da UE, as maiores subidas homólogas das vendas a retalho foram observadas na Eslovénia (15,4%), no Luxemburgo (8,8%) e na Lituânia (8,5%), tendo sido registada apenas uma quebra, de 0,4%, na Alemanha.

Face a dezembro de 2016, o volume das vendas do comércio de retalho teve os maiores recuos na Alemanha e França (-0,8% cada), na Bélgica (-0,6%) e no Reino Unido (-0,4%), enquanto as principais subidas se registaram na Finlândia (4,3%), na Polónia (4,1%) e na Eslovénia (3,2%).

Em Portugal, o indicador cresceu 1,7% na variação homóloga e 2,7% em cadeia.