Venda de produtos para fora da Região e investimento externo aumentam nos Açores, diz Sérgio Ávila

Sérgio Ávila falava em Ponta Delgada num encontro com empresários das Canárias e adiantou que nos Açores, depois de, em 2017, a balança externa ter melhorado o seu saldo em 34%, no primeiro trimestre deste ano houve um acréscimo de melhoria do nosso saldo da balança comercial de mais 45%”, comparativamente ao mesmo período do ano passado.



O titular da pasta da Competitividade Empresarial acrescentou que, se se associar a esta significativa evolução o crescimento de 22% registado no último ano por parte das empresas aderentes da Marca Açores e a subida de vendas dos principais setores com capacidade exportadora, comprova-se que a Região está “a crescer muito em termos da melhoria da balança comercial”.

Segundo o detentor da pasta da competitividade empresarial, o comércio com o exterior registou no primeiro trimestre deste ano aumentos de 3,1% na venda de produtos lácteos, de 16,4% na venda de conservas, de 5,2% na venda de peixe e de 11,2% na venda de carne bovina, face aos primeiros três meses do ano passado.

Para o governante, esta evolução registada não esgota a capacidade e o potencial de crescimento exportador da Região, salientando, que há mercados a conquistar.

Para potenciar este objetivo, o Vice-Presidente salientou ainda que, através do sistema de incentivos à internacionalização, foi criado um apoio de até 90 por cento dos custos com o envio de produtos regionais até ao destino final.

Além de mais esta oportunidade para estabelecer novos negócios que representa a visita de empresários das Canárias aos Açores, Sérgio Ávila acrescentou que esta missão também apresenta a possibilidade de captar ainda mais investimento externo para a Região.

A missão empresarial Açores-Canárias, que se realiza até 26 de maio, envolve uma dezena de empresários e surge no âmbito da estratégia de fomento à exportação na sequência da visita, em setembro de 2017, do Presidente do Governo das Canárias, Fernando Clavijo Batlle, aos Açores.

Esta missão empresarial inclui visitas a empresas locais, visando conhecer 'in loco' a origem dos produtos e os seus métodos de produção e fabrico, bem como a realização de reuniões B2B (business to business), ou seja, reuniões presenciais, com representantes de cerca de três dezenas de empresas de várias ilhas dos Açores.