Venda de carros em Portugal sobe 7,1% em 2017 e supera crescimento de 3,4% na UE

Em comunicado, a ACEA avançou que pelo quarto ano consecutivo as vendas de ligeiros de passageiros cresceram na UE em 2017, num registo de mais de 15 milhões de viaturas, tendo Portugal contabilizado mais de 222 mil registos.

Entre os cinco principais mercados, as maiores evoluções foram encontradas em Itália (7,9%) e em Espanha (7,7%), seguindo-se França (4,7%) e Alemanha (2,7%), enquanto, em contraste, a procura no Reino Unido diminuiu em 2017 (-5,7%), pela primeira vez em seis anos.

A crescer em dois dígitos estiveram os membros mais recentes da UE, nomeadamente Lituânia (+27,3%), Hungria (+20,4%) e Bulgária (+18,5%).

Além do Reino Unido, decresceram as vendas na Dinamarca (- 0,5%), na Finlândia (-0,4%) e na Irlanda (-10,4%).

No último mês de 2017, os registos de carros novos caíram no espaço comunitário 4,9% (1.088.498 unidades), devido ao facto de o mês ter menos um dia de trabalho do que no ano anterior.

Segundo a ACEA, quase todos principais mercados da UE se contraíram, com exceção de Espanha, que subiu 6,2%, enquanto no Reino Unido registou-se o nono mês consecutivo de queda, com uma descida de 14,4%.

Os registos de ligeiros de passageiros em Portugal cresceram em dezembro 0,4%.