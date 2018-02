Vencedor do prémio Dias de Melo apenas conhecido em junho

A data de anúncio do vencedor do Prémio Literário Nacional Dias de Melo, que se previa a 8 de abril, foi adiada para 29 de junho, devido à elevada participação que a iniciativa registou.

Como dá conta um comunicado enviado a este jornal, a esta segunda edição do concurso concorreram 70 obras de várias regiões: quatro dos Açores, 58 do continente português (58) e oito do Brasil.



O adiamento foi proposto pelo presidente do júri Luiz Fagundes Duarte, tendo a organização acedido a alterar o anúncio do vencedor para 29 de junho, justamente o dia que marca o feriado municipal das Lajes do Pico.



Cláudia Cardoso, Madalena San-Bento, Manuel Tomaz e Urbano Bettencourt fazem também parte do júri desta segunda-edição, organizada pela Ver Açores Editores e pelo município das Lajes do Pico