Velocista britânico Nigel Levine suspenso preventivamente por doping

"Nigel Levine foi suspenso preventivamente de todas as competições, por ter violado os regulamentos da IAFF [Federação Internacional de Atletismo], ao ser detetada numa das suas amostras antidoping uma substância proibida”, anunciou em comunicado o organismo.

De acordo com a federação, "o atleta tem agora a oportunidade de contestar as acusações que pesam contra ele, incluindo uma revisão completa do caso”.

Em dezembro de 2017, vários órgãos de comunicação britânicos, relataram que Nigel Levine, medalha de ouro na estafeta de 4x400 metros em 2014, tinha testado positivo para ‘clenbuterol’, um medicamento usado para tratar a asma, definido como uma substância proibida pelos regulamentos da Agência Mundial Antidoping.