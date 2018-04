Vasco Cordeiro valoriza anunciado reforço de efetivos policiais nos Açores

O presidente do Governo Regional dos Açores destacou hoje o que diz ser um trabalho "que deve continuar a ser feito" de aumento de efetivos policiais na região, valorizando o reforço em número superior ao compromisso previsto com o Governo da República.

"Há um trabalho que deve continuar a ser feito e não podemos considerar que tudo esteja resolvido", declarou Vasco Cordeiro, falando em Ponta Delgada, no Palácio de Santana, após um encontro com o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.

Antes, o ministro tinha garantido que, no caso da PSP, há atualmente 400 agentes "em formação, e uma parcela que se aproximará de 10% desse efetivo", cerca de 40, será colocada nos Açores.

Para Vasco Cordeiro, é também necessário o "Governo da República reforçar os meios pelos quais se poderá tornar mais atrativo, para os açorianos, o ingresso nestas forças de segurança".

Do encontro com Eduardo Cabrita saiu ainda a "ideia de reforço" que tem sido feito no âmbito da melhoria de instalações nos Açores, nomeadamente ao nível das esquadras da PSP.

"Relativamente a outras intervenções na região, registo também a atenção e o cuidado que, ao nível do Ministério da Administração Interna, tem existido num conjunto de trabalhos, uns mais adiantados que outros, em relação a estas esquadras", concretizou o governante açoriano.

O ministro da Administração Interna está entre hoje e quarta-feira em São Miguel para um conjunto de visitas às forças e serviços de segurança nos Açores – PSP, GNR e SEF – e para a preparação do processo de descentralização de competências para os municípios, pasta também por si tutelada.

Sobre a matéria da descentralização, o presidente do Governo dos Açores diz ter saído do encontro uma "ideia de aprofundamento", saudando o Governo da República pela iniciativa em prol do país e dos municípios.