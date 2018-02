Vasco Cordeiro sem "autoridade moral ou política" para criticar PSD

O presidente do PSD/Açores acusou o líder do executivo açoriano de não ter "autoridade moral ou política" para criticar o PSD e o CDS-PP sobre a privatização dos CTT feita no mandato de Pedro Passos Coelho.





"O senhor presidente do Governo [Regional dos Açores, Vasco Cordeiro] não tem qualquer autoridade moral ou política para falar de quem veio corrigir as asneiras e a bancarrota" que "um senhor chamado José Sócrates" deixou no país, considerou o líder dos sociais-democratas dos Açores, Duarte Freitas, em declarações à agência Lusa.

E concretizou, falando à margem de uma visita ao Colégio do Castanheiro, em Ponta Delgada: "O senhor presidente do Governo [Regional] e o PS/Açores apoiaram entusiasticamente um 'quasi-criminoso' como José Sócrates. Quem o fez não tem autoridade moral nem política para tecer uma palavra que seja".

A agência Lusa havia questionado Duarte Freitas sobre palavras ditas esta manhã pelo líder do executivo socialista nos Açores, Vasco Cordeiro, que definiu como "injustas e hipócritas" as críticas feitas ao Governo que lidera e à SATA sobre o serviço dos CTT no arquipélago.

O líder do executivo socialista diz que "lá e cá", no continente e nos Açores, as críticas ao Governo Regional sobre os CTT são feitas "exatamente pelos dois partidos políticos que, no Governo da República, tiveram a responsabilidade de privatizar a totalidade" da empresa, numa alusão ao PSD e ao CDS-PP.

"Por incompetência ou simples negligência, [PSD e CDS] não acautelaram aquilo que é da única e exclusiva responsabilidade da empresa que pretenderam solucionar: a qualidade do serviço para os Açores, o não encerramento de estações de correio nos Açores", prosseguiu, falando na sessão de batismo do Airbus 321 Neo, novo avião da SATA que hoje foi apresentado à imprensa e convidados no aeroporto de Ponta Delgada, ilha de São Miguel.