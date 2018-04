Vasco Cordeiro reitera ideia de não querer "deixar para trás" nenhum açoriano

O presidente do Governo dos Açores assegurou na terça-feira, numa visita a uma instituição de apoio a jovens na ilha do Pico, que o executivo que lidera prossegue o desígnio de não "deixar para trás" nenhum açoriano.

"Esta é uma ideia que me é muito cara por aquilo que significa, não apenas numa determinada conjuntura mas, sobretudo, na forma como encaramos a nossa relação com os outros", vincou Vasco Cordeiro, numa cerimónia no lar da instituição Obra Social Madre Maria Clara, na Candelária, concelho da Madalena do Pico.

A visita do governante foi um dos momentos do primeiro de três dias de visita estatutária do executivo açoriano ao Pico e, na ocasião, Vasco Cordeiro conheceu as crianças e adolescentes acolhidos no espaço e destacou o "empenho, carinho e amor" das responsáveis do lar.

E concretizou: "Todas estas instituições e organizações são credoras de uma palavra de agradecimento" dos açorianos, sendo o arquipélago uma zona onde, "apesar de toda a vertigem do mundo moderno", ainda se encontram entidades de mérito na ajuda ao próximo como a Obra Social Madre Maria Clara.

Na visita à instituição, o executivo açoriano assinou um contrato de cooperação para apoiar em cerca de 40 mil euros a obra de ampliação do edifício.

Na quarta-feira, segundo dia da visita estatutária ao Pico, o chefe do Governo açoriano visita, durante a manhã, as obras de construção da Casa dos Vulcões, "um investimento de cerca de dois milhões de euros que visa a divulgação do património geológico dos Açores”, e, à tarde, na Ribeirinha, visita a empreitada destinada ao aproveitamento dos recursos hídricos e impermeabilização da Lagoa do Paul, bem como a construção de um posto de abastecimento de água.

Na quinta-feira, o presidente do Governo Regional visita o projeto turístico 'Lava Homes', um empreendimento de quatro estrelas que se destaca pela forte componente de sustentabilidade ambiental.

O programa desta visita estatutária, como habitualmente, inclui ainda visitas dos membros do Governo a diversos investimentos em curso, além de reuniões com entidades da ilha.