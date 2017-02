Vasco Cordeiro participa no Comité das Regiões que analisa futuro da PAC

O Presidente do Governo participa, quarta e quinta-feira, em Bruxelas, na reunião plenária do Comité das Regiões que, entre outros temas, vai analisar o futuro da Política Agrícola Comum (PAC) e formas de reforçar o apoio aos jovens agricultores, com vista à criação de riqueza e de emprego nas zonas rurais.



De acordo com nota publicado no Gacs, da agenda consta uma intervenção do Comissário Europeu responsável pela Agricultura e Desenvolvimento Rural, Phil Hogan, que iniciou, na última semana, uma consulta pública sobre o futuro da PAC da União Europeia.

Nesta matéria, será ainda analisado o parecer do Comité das Regiões sobre “Apoio aos Jovens Agricultores Europeus”, uma matéria de relevância para os Açores, na perspetiva de reforçar a criação de mais emprego no meio rural, potenciando, também, a sua sustentabilidade económica e social.

Na sessão plenária irão ser debatidos outros temas, como os pareceres do Comité das Regiões sobre a reabilitação das cidades e zonas portuárias, uma nova estratégia da União Europeia para a adaptação às alterações climáticas, a avaliação intercalar do Programa LIFE e o quadro de parceria sobre as migrações.

O Presidente do Governo far-se-á acompanhar nestes trabalhos, que decorrerão no edifício do Parlamento Europeu, em Bruxelas, pelo Secretário Regional Adjunto da Presidência para as Relações Externas, Rui Bettencourt.

A Região Autónoma dos Açores tem assento no Comité das Regiões – organismo que conta com mais de 350 membros oriundos de todos os Estados Membros - desde a sua criação, sendo atualmente representada pelo Presidente do Governo, Vasco Cordeiro.