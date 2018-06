Vasco Cordeiro manifesta profundo pesar pelo falecimento de Artur da Cunha Oliveira

“Nas várias funções públicas que desempenhou, seja como professor no Seminário Episcopal de Angra, como escritor de numerosas obras, como jornalista ou como deputado ao Parlamento Europeu, entre outras, Artur da Cunha Oliveira nunca prescindiu da sua liberdade de pensar os Açores, numa perspetiva humanista e de inquietação social”, afirmou Vasco Cordeiro, em nota publicada no Gacs.



Segundo o Presidente do Governo, este seu “contributo para o pensamento livre, conjugado como uma disponibilidade para o exercício de funções cívicas e culturais, nomeadamente, no Instituto Açoriano de Cultura, foi, aliás, merecedor do justo reconhecimento da Região Autónoma dos Açores”, com a atribuição, em 2010, da Insígnia Autonómica de Reconhecimento.

“O desaparecimento do Dr. Cunha Oliveira é uma grande perda para todos aqueles que prezam a liberdade de pensamento e de ação”, afirmou Vasco Cordeiro, recordando o seu percurso como professor no Seminário Episcopal de Angra, de diretor do jornal “A União”, e de cofundador do Instituto Açoriano de Cultura, de cujas Semanas de Estudo dos Açores foi secretário permanente.