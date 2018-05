Vasco Cordeiro felicita União Sportiva pelo título nacional de campeão nacional

Vasco Cordeiro, presidente do Governo açoriano, felicitou o Clube União Sportiva pela conquista do título de campeão nacional da Liga Feminina de Basquetebol, época 2017/2018, considerando que o feito alcançado pela equipa de Ponta Delgada “prestigia os Açores e o Desporto Açoriano”.

E nota difundida esta manhã pelo Gabinete de Apoio à Comunicação Social, o presidente do executivo destacou que "ao longo dos últimos anos, o Clube União Sportiva tem sido, muito justamente, um dos principais “embaixadores” do Desporto Açoriano no panorama nacional, um estatuto que resulta da dedicação e do empenho de toda uma equipa que tem trabalhado para consolidar este percurso de sucesso”.



Vasco Cordeiro, na mensagem enviada ao presidente do União Sportiva, felicitou também “todos quantos contribuíram para a conquista deste importante título de Campeão Nacional de Basquetebol – jogadoras, equipa técnica e dirigentes do clube -, fazendo votos que este feito constitua motivo de inspiração para novos sucessos desportivos” no futuro.

O União Sportiva conquistou sábado, em Ponta Delgada, o título de campeão nacional da Liga Feminina de Basquetebol ao vencer o segundo jogo da final ao Quinta dos Lombos, por 69 - 67.