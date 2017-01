Vasco Cordeiro espera de Trump um "temperar de posições"

O presidente do Governo Regional dos Açores, Vasco Cordeiro, disse esperar do novo presidente dos Estados Unidos da América, que tomou posse, um "temperar de posições" em matérias com particular interesse para o arquipélago.



“Naturalmente que houve muita coisa dita na campanha eleitoral que nos causa apreensão (…), mas também temos, no fundo, a expectativa (…) que no caso da emigração haja um temperar de posições”, referiu Vasco Cordeiro, numa reação em Ponta Delgada, na ilha de são Miguel à tomada de posse do 45º presidente norte-americano. O multimilionário Donald Trump, de 70 anos, tomou hoje posse como presidente dos Estados Unidos da América, numa cerimónia pública junto ao Capitólio, em Washington, tornando-se no homem mais velho a assumir a presidência neste país. Trump prestou juramento como 45.º Presidente dos Estados Unidos, usando duas Bíblias – uma oferecida pela sua mãe e a que Abraham Lincoln usou na sua posse, há 150 anos – e sob o olhar atento de uma multidão, dividida entre o fervor dos apoiantes e as críticas dos opositores. Para Vasco Cordeiro, há que aguardar “os passos seguintes da administração Trump”, ao nível de matérias com particular interesse para os Açores, como o caso “das comunidades açorianas emigrantes e da Base das Lajes”, onde está um destacamento militar norte-americano. Segundo a Direção Regional das Comunidades dos Açores, que cita dados dos últimos censos norte-americanos, a comunidade portuguesa nos Estados Unidos é de cerca de 1,4 milhões de pessoas, estimando-se que 70% seja de origem açoriana. Não obstante estar representada em todos os estados daquele país, a comunidade açoriana é mais expressiva na Califórnia, Massachusetts e Rhode Island. Entre 1960 e 2014, saíram da região com destino aos Estados Unidos 96.292 emigrantes, informou a Direção Regional das Comunidades.