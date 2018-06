Vasco Cordeiro diz que dia aproximou Açores das comunidades nos EUA

As mais lidas

O "alargar e reforçar" da presença dos Açores nos Estados Unidos foram referidos quer pelo Presidente da República, quer pelo primeiro-ministro, o que deixou também satisfeito o presidente do Governo dos Açores.

As comemorações tiveram início em Ponta Delgada, maior cidade açoriana, e passaram também por Boston, já nos Estados Unidos.

Vasco Cordeiro falava aos jornalistas depois de uma cerimónia em Providence, no estado de Rhode Island, terceiro e último ponto das celebrações do Dia de Portugal.

"Por aquilo que significou no aproximar dos Açores" das comunidades de zonas como Massachusetts ou Rhode Island, o chefe do executivo açoriano disse que os últimos dias, e em concreto o 10 de Junho, trouxeram momentos "muito positivos".

O presidente do Governo Regional dos Açores, Vasco Cordeiro, fez hoje um "balanço muito positivo" das comemorações do 10 de Junho, sublinhando que aproximaram a região autónoma das comunidades residentes nos Estados Unidos da América.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok