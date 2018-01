Vasco Cordeiro diz que 2018 é "mar imenso de oportunidades" para os Açores

"É com gosto que registamos o facto de num conjunto de indicadores se registarem melhorias sustentáveis, contínuas, quer do ponto de vista económico quer do ponto de vista social", sustentou o socialista Vasco Cordeiro.

O governante falava no palácio do Governo, em Ponta Delgada, ilha de São Miguel, numa receção de Ano Novo que contou com a presença de vários elementos do executivo açoriano, antigos líderes do executivo dos Açores, deputados nacionais e regionais, eurodeputados e empresários, entre outras figuras da região.

Para 2018 ser um "ano profícuo, fértil, de sucessos", é necessário um "espírito de união" dos açorianos, advertiu Vasco Cordeiro, que aproveitou a ocasião para abordar o "inesperado" caso desta manhã de um barco que encalhou na ilha do Pico.

"Felizmente há a registar não ter havido qualquer dano pessoal", sublinhou o líder do executivo dos Açores, que no domingo se desloca ao local.

O navio "Mestre Simão", que fazia a ligação entre Faial e Pico, nos Açores, e que hoje encalhou, transportava 70 pessoas.

No total, a embarcação levava 61 passageiros e nove tripulantes, e "quando se preparava para atracar" no porto da Madalena, na ilha do Pico, encalhou.