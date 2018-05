Vasco Cordeiro defende que PS deve pedir maioria absoluta na próximas legislativas nacionais

O líder do PS/Açores, Vasco Cordeiro, defendeu hoje que o PS deve pedir a maioria absoluta nas próximas legislativas, e classificou como "instrumentais" os partidos que apoiam o Governo.





Numa intervenção perante o 22.º Congresso do PS, o também presidente do Governo Regional dos Açores foi o primeiro dirigente socialista a defender que o partido deve pedir a maioria absoluta, dizendo ser um "debate prematuro, apressado e precipitado" a discussão sobre como deve ser a solução governativa no pós-2019.

"Prematuro porque tal significa prescindir já daquilo que me parece legítimo, possível e desejável, que é o PS pedir aos portugueses um reforço de confiança que se traduza numa maioria absoluta nas próximas legislativas", defendeu, recebendo um forte aplauso dos congressistas.

Para Vasco Cordeiro, o compromisso do PS é "com o país e com os portugueses e não deve estar subordinado aos interesses de outros partidos sejam eles quais forem".

"O PS é o equilíbrio virtuoso entre vários interesses em presença, os partidos que apoiam este Governo são instrumentais para garantir esse equilíbrio virtuoso", apontou.