Vasco Cordeiro convida parceiros sociais e partidos políticos para diálogo sobre Plano e Orçamento para 2018

De acordo com nota do Gacs, na manhã segunda-feira, a partir das 08 horas, Vasco Cordeiro, acompanhado do Vice-Presidente do Governo, vai receber, no Palácio de Santana, a Federação das Pescas dos Açores, a Federação Agrícola dos Açores, a Câmara do Comércio e Indústria dos Açores, a UGT/Açores, CGTP-IN/Açores, o PPM e PCP.

A tarde está reservada para as audições dos representantes do BE, do CDS/PP, do PSD e do PS.

Refira-se no final deste mês realizar-se-á a reunião do Conselho Regional de Concertação Estratégica para análise das propostas de Plano e Orçamento da Região Autónoma dos Açores para o próximo ano, seguindo-se a sua aprovação em Conselho do Governo.

Após esta aprovação, o Executivo Regional entregará as suas propostas na Assembleia Legislativa para debate e votação em plenário.