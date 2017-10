Vasco Cordeiro apela à população que siga as indicações da Proteção Civil

Reforce as amarrações da sua embarcação ou mude-a para local seguro;

Ter especial cuidado na circulação junto da orla costeira e zonas ribeirinhas. Afaste-se de áreas baixas junto à costa;

Não praticar atividades relacionadas com o mar, nomeadamente pesca desportiva, desportos náuticos ou passeios à beira mar;



Consolide telhados, portas e janelas;



Corte ou pode as árvores próximas em risco de queda, procure informação na sua autarquia;



Guarde os objetos soltos do jardim. Um objeto, mesmo que o considere leve, projetado pelo vento forte pode causar grandes prejuízos materiais e até acidentes pessoais graves;



Feche bem as janelas e persianas;



Mantenha limpos os seus sistemas de drenagem, bem como os adjacentes à sua residência, alerte as autoridades competentes;



Não circule sem necessidade. Pode atrapalhar a circulação das forças de segurança ou cair em buracos ocultados por lençóis de água;



Em locais não pavimentados, as águas podem causar erosão dos solos, levando à queda de muros, taludes, postes, entre outros;



Estar atento às informações e indicações da Proteção Civil e Forças de Segurança.

"A prevenção mais eficaz, para além daquela que envolve a administração pública regional e também a administração pública local, é aquela que cada um de nós pode fazer seguindo as orientações que as autoridades competentes emitem", afirmou Vasco Cordeiro no final de uma reunião na base de Ponta Delgada do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores.O presidente do Governo revelou ainda que esta reunião se seguiu "a um trabalho de preparação para a situação que os Açores enfrentarão nas próximas horas", lembrando que as condições de tempo para sábado e domingo serão o reflexo de "duas situações distintas que se conjugam: uma frente que originará uma maior intensidade de precipitação e o furacão Ofélia que também inspira algumas preocupações"Vasco Cordeiro disse também que está previsto o encerramento de algumas estradas na ilha de São Miguel, deixando, no entanto, para mais tarde o anúncio dos troço em questão.Recorde-se que sábado e domingo, nas ilhas de São Miguel e de Santa Maria, ficarão de prevenção os serviços das áreas da Proteção Civil, Saúde, Obras Públicas, Florestais e Ambiente, sendo também reposicionados meios e equipamentos nas zonas consideradas mais críticas na ilha de São Miguel.Para uma primeira intervenção, em caso de necessidade, estarão em nível de prontidão nas duas ilhas cerca de 340 elementos ligados aos serviços Florestais, de Ambiente e das Obras Públicas, assim como cerca de duas dezenas de máquinas retroescavadoras, giratórias e de rasto, entre outras.Em relação aos portos, a Portos dos Açores colocou as chefias de prevenção nos cais, marinas e em outras infraestruturas e está a implementar várias medidas, tais como o reforço das amarrações, a remoção ou desmontagem de equipamentos e contentores e a proteção provisória das obras em curso.Além disso, duas equipas das corporações de bombeiros de Ponta Delgada e da Ribeira Grande e operacionais do SRPCBA, num total de 13 elementos, vão reforçar o efetivo na ilha de Santa Maria, enquanto, no quartel de Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada, será instalada a Base de Comando Avançado do Serviço Regional de Proteção Civil, que incluirá um reforço das comunicações de emergência.O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores recomenda que sejam tomadas, entre outras, as seguintes medidas de autoproteção: