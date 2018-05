Vasco Cordeiro antevê congresso do PS centrado no futuro dos portugueses

O presidente do PS/Açores declarou que o congresso nacional do partido, este mês, deve abordar as "apostas estratégicas" para o futuro dos portugueses, com os socialistas a terem como "património" o "trabalho de recuperação do país".





Vasco Cordeiro sustentou que o futuro de Portugal "já não é dominado apenas pela preocupação da recuperação económica, social, financeira", e o PS "tem já como crédito, no seu património, esse trabalho de recuperação de país".

O partido "deve ter uma noção muito clara daquilo que interessa ao futuro dos portugueses", disse o líder do PS/Açores e também chefe do Governo Regional açoriano, em declarações à Lusa após votar nas diretas para a liderança do PS, na sede regional de São Miguel do PS, em Ponta Delgada.

Vasco Cordeiro elogiou as "grandes áreas temáticas da moção" de orientação política que o secretário-geral do PS, António Costa, leva ao congresso da Batalha (entre 25 e 25 deste mês), intitulada "Geração 20/30".

Questionado sobre uma eventual entrada no debate político de questões do foro judicial e relacionadas com antigos governantes, Vasco Cordeiro respondeu: "Os comportamentos individuais de cada um não nos devem fazer perder o sentido de futuro que este congresso assume".

No caso açoriano, o socialista lembrou que "uma das grandes áreas de afirmação do país é o mar, a projeção atlântica que os Açores dão ao país", tendo o arquipélago um "papel incontornável nesse processo".

As eleições diretas para o cargo de secretário-geral do PS começaram na sexta-feira e terminam hoje, seguindo-se, de 25 a 27 deste mês, na Batalha (Leiria), o 22.º Congresso Nacional.

Além do atual secretário-geral, António Costa, candidata-se também à liderança do partido, nestas eleições diretas, o dirigente Daniel Adrião, que formalizou a candidatura em 23 de abril.