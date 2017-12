Vários feridos em explosão de "origem desconhecida" em estação em Nova Iorque

As autoridades de Nova Iorque anunciaram hoje que ocorreu uma explosão “de origem desconhecida” numa estação de autocarros em Manhattan, e que terá causado “vários feridos”.

“A NYPD [polícia de Nova Iorque] está a responder a relatos de uma explosão de origem desconhecida” na estação de Port Authority, perto de Times Square, em Manhattan, lê-se numa mensagem publicada na rede Twitter cerca das 12:45 em Lisboa (08:45 em Nova Iorque).

Segundo a mesma informação, as linhas A, C e E estavam a ser evacuadas.

De acordo com o jornal New York Post, um homem foi detido, após o seu dispositivo ter detonado no interior de um túnel.

No local estão elementos da polícia, bombeiros e da brigada anti-explosivos.

O incidente causou atrasos nas linhas de metropolitano que passam na mesma zona.