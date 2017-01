Vânia Dilac & The Soulmates no aniversário de reabertura do Coliseu

O 12º aniversário da reabertura do Coliseu Micaelense, em Ponta Delgada, Açores, é celebrado na segunda-feira com um café-concerto com Vânia Dilac & The Soulmates e a estreia do projeto musical "Meaning of the Blues".



A artista, que atua às 21h30, vai apresentar, em estreia, o seu mais recente projeto musical. O Coliseu foi construído em 1917, e recuperado e reaberto pela Câmara Municipal de Ponta Delgada em 2005. O Coliseu Micaelense comemora este ano o seu centenário com cerca de 100 iniciativas.