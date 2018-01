'Vamos Cantar os Reis' na Praia da Vitória?

Este sábado, a partir das 20h00, no concelho da Praia da Vitória, vai voltar a cantar-se no dia de Reis e a desfilar-se desde a rua de Jesus até à praça Francisco Ornelas da Câmara, local onde os tradicionais grupos de Reis realizarão as suas actuações.

A iniciativa, que se intitula 'Vamos Cantar os Reis' e segue na sua 13ª edição, contará com a participação de 13 grupos, nomeadamente dos Grupos de Reis dos Amigos da Praia, de São Brás, do Grupo Folclórico das Doze Ribeiras, da Casa do Povo da Vila Nova, das Fontinhas, das Quatro Ribeiras, da Casa do Povo de São Bartolomeu, da Escola de Violas da Casa do Povo da Fonte do Bastardo, da Agualva, dos Cantadores ao Desafio da Ilha Terceira, da Fonte do Bastardo, assim como os grupos “O Nosso Ranchinho” e “Sara Mota”, dá conta uma nota informativa municipal.