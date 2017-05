O Vale Formoso confirmou a conquista do título de campeão de São Miguel de seniores, ao empatar a três bolas com a Casa do Povo da Maia, na 18.ª e última jornada da prova organizada pela Associação de Futebol de Ponta Delgada.



