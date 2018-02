Vai: um convite à superação feito pelos The Code no novo single (vídeo)

'Vai' e supera-te. É esse o mais recente repto que a banda The Code deixa a quem as contrariedades ameacem vencer.

'Vai' chega em bom português e é o novo single da banda açoriana. Apresentado, este sábado, no Raíz Bar, em Ponta Delgada, já pode também ser visto e ouvido em formato videoclip.

"Num primeiro momento ouve-se o tema e pode-se interpretá-lo de uma forma, mas é vendo o videoclipe que se consegue perceber, de uma forma exacta, a mensagem que queremos transmitir", deu conta a este jornal o guitarrista da banda, Félix Medeiros.

Para além do convite feito à inclusão, a música faz questão de passar uma mensagem de otimismo e de perseverança. 'Vai', nas palavras de Félix, "vem confirmar que conseguimos sempre alcançar o que ambicionamos, desde que tentemos".

Isso mesmo é veiculado na letra e pela voz de Marisa Oliveira, a vocalista da banda. Contudo, no videoclipe, são pessoas a quem os desafios batem à porta diariamente que deixam o exemplo.

Como disse Félix, "há pessoas com dificuldades reais que fazem coisas incríveis. Para o vídeo, convidámos três pessoas com limitações físicas" e há agora o inspirador registo do "dia-a-dia e da força de vontade" desses mesmos participantes.

"Vai à luta, não te fiques pelo sofá, vai ser feliz", são, portanto, as máximas que bem podem condensar o espírito do tema e a atitude que norteia a vida das pessoas convidadas a integrar o videoclip, aprofundou o guitarrista.

Este é o terceiro videoclipe que a banda – também composta por Amadeu Medeiros (bateria), Hugo Medeiros (teclados) e André Ferreira (baixo) – apresenta desde que se formou, em 2012. 'Vai' segue-se a 'Fly Higher' e a 'É o amor', música que marcou indelevelmente o EP 'Estrada' e foi responsável por inscrever os The Code no panorama musical português.

'É o amor', uma das canções-tema da telenovela Espelho d'Água, continua, aliás, em "airplay" e, como tal, a constar da atualidade musical no país.

Poderá este novo single ter a mesma projeção de 'É o amor'? "Sinceramente não estamos muito preocupados com isso. Queremos é que toque as pessoas com a sua mensagem, que pensamos ser forte. O resto havemos de ver", respondeu o músico.

Esta é a segunda música em português a constar do repertório dos The Code , "mas estão mais a caminho", adiantou o músico, dando nota de que, muito possivelmente, farão parte do álbum de originais que a banda micaelense pretende gravar.

Entretanto, e enquanto o novo trabalho não sai, Félix Medeiros faz balanço positivo do caminho percorrido pela banda e segue "orgulhoso" dos resultados conquistados em articulação com a editora Farol Música, com o produtor Eduardo Botelho e, a espaços, com a empresa 'Line Up Productions'.