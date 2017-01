Vaga de frio polar na Europa causa 10 mortos na Polónia

Uma vaga de frio polar está a assolar vários países da Europa como a Polónia onde as temperaturas negativas causaram já 10 mortos nos últimos dois dias.



O Centro Governamental de Segurança Nacional da Polónia divulgou que 10 pessoas morreram nos últimos dois dias naquele país onde as temperaturas baixaram aos -20 graus centígrados em algumas regiões.

Já em Itália a vaga de frio que chegou sexta-feira ao país causou a morte a dois sem-abrigo e levou ao encerramento dos aeroportos de Bari e Brindisi, localizados na região sudeste do país afetada pela queda de neve abundante.

As autoridades esperam que o número de mortes causadas pelo frio possa aumentar por estarem previstas temperaturas abaixo dos -20 graus.

Com -30 graus, Moscovo foi, segundo a agência RIA Novosti, uma das cidades europeias onde se registaram as mais baixas temperaturas, tendo vivido este ano o Natal ortodoxo mais frio dos últimos 120 anos

Em São Petersburgo, na região noroeste da Rússia onde as temperaturas chegaram aos -24 graus centígrados, a polícia encontrou hoje o corpo de um homem que morreu vítima de hipotermia na última noite.

Mais a sul, na Grécia, um migrante afegão de 20 anos foi encontrado morto quarta-feira por causa das baixas temperaturas que se fazem sentir na região e que já levaram as autoridades gregas a realojar todos os imigrantes e refugiados em casas prefabricadas ou tendas aquecidas.

Na vizinha Turquia uma tempestade de neve levou à paralisação do aeroporto de Istambul e à interrupção do tráfego no estreito de Bósforo.

A vaga de frio chegou também aos Balcãs com as temperaturas a atingirem os -27 graus nas regiões montanhosas da Bósnia e no sul da Sérvia.

A Alemanha conheceu esta noite as temperaturas mais frias deste inverno, tendo sido registados -26 graus em duas cidades da Bavária, no sul do país.

Na origem desta vaga de frio, que deve durar até domingo, estão massas de ar polar com origem na Escandinávia.