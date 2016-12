Vacina canadiana contra o Ébola poderá ter "até 100%" de eficácia

Um protótipo de uma vacina canadiana contra o Ébola pode ser até 100% eficaz na proteção contra este vírus mortal, anunciou hoje a Organização Mundial de Saúde (OMS).



Num ensaio clínico que envolveu cerca de 6.000 pessoas, que receberam a vacina no ano passado, na Guiné, não houve nenhum caso de Ébola, contra 23 casos nos não vacinados, disse a subdiretora-geral de Sistemas de Saúde e Inovação da Organização Mundial de Saúde (OMS), Marie-Paule Kieny, à agência France Presse.

Estes dados sugerem "fortemente que a vacina é muito eficaz e pode ter uma eficácia de até 100%", adiantou Marie-Paule Kieny.

Se tudo correr bem, a vacina poderá estar disponível em 2018, no âmbito de um processo de aprovação acelerado, avançou a responsável. "Depois de 40 anos, parece que agora temos uma vacina eficaz para a doença do vírus Ébola”, afirmou Thomas Geisbert, um investigador do Galveston National Laboratory, no Texas.

O Ébola causou a morte de mais de 11.000 pessoas na África Ocidental.