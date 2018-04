V Encontro com a Eficiência Energética decorre na quarta-feira

Este encontro inclui um painel de oradores que vai analisar esta nova abordagem de negócio, iniciando-se com a intervenção de João Ferreira, da JesusFerreira Consultores – Energyconsulting, sobre ‘Metodologias para os Contratos de Desempenho Energético – a visão de uma empresa de serviços energéticos’.

Por seu lado, Carlos Branco, do SUCH – Serviço de Utilização Comum dos Hospitais, abordará a experiência da empresa na implementação do Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência Energética em Edifícios do Serviço Nacional de Saúde, enquanto Luís Ribeiro, da Ewen Energy, vai falar sobre as boas práticas e os 'case studies' na indústria associados aos contratos de desempenho energético.

Paula Fonseca, do Instituto de Sistemas e Robótica da Universidade de Coimbra, vai falar sobre projetos piloto de implementação de contratos de desempenho energético por consórcios de empresas, enquanto Jorge Ramos, da Tecneira – Tecnologias Energéticas, vai abordar o tema ‘Sistemas Fotovoltaicos – Contratos de Desempenho Energético’.

O modelo de negócio associado aos contratos de desempenho energético que será apresentado neste encontro contribui para a melhoria da eficiência energética através da partilha de risco e de responsabilidades com o proprietário das instalações.

Os contratos de desempenhado energético, associados a empresas de serviços energéticos, são um modelo de negócio amplamente utilizado, que fomentam a iniciativa privada e permitem aos diferentes agentes económicos, como indústria, saúde, turismo, comércio e serviços, implementar medidas de eficiência energética de forma meritocrática e com menor risco.

Os Encontros com a Eficiência Energética visam sensibilizar, debater e divulgar as melhores práticas de eficiência energética, com o intuito de promover e fomentar o desenvolvimento descarbonizado da Região.