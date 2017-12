Utentes da Misericórdia do Nordeste celebram a magia do Natal

No passado sábado, os utentes e colaboradores das várias valências da Santa Casa da Misericórdia do Nordeste estiveram reunidos e celebraram o Natal, numa festa promovida por aquela instituição.

O dia festivo iniciou-se com uma Eucaristia, presidida pelo Ouvidor do Nordeste, Padre Agostinho Lima, que foi animada por um coro composto por funcionários da Misericórdia do Nordeste. Após a missa, foi servido um almoço tradicional de Natal, que recebeu o nome 'Sabores da Nossa Memória'.

No final do almoço, o Provedor da Misericórdia do Nordeste, Eduardo de Medeiros, realçou o papel e o contributo dos idosos na sociedade com a sua experiência e sabedoria e sublinhou, citado por uma nota de imprensa, que a época natalícia deve ser vivida com o “coração desarmado”.



A festa terminou com a atuação do Grupo de Cantares de Nordeste e com o Pai Natal a distibuir presentes por todos os utentes que participaram na festa.